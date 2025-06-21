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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

РФ принудительно вербует для войны мигрантов из Узбекистана и Таджикистана – ГУР

Росія мобілізує громадян Центральної Азії
Фото: Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о новой волне принудительной мобилизации граждан Центральной Азии, в частности трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которых российские власти активно привлекают к войне против Украины.

Россия мобилизует граждан Центральной Азии

По данным разведки, силовые структуры РФ системно обманывают иностранцев обещаниями быстрого заработка по краткосрочным контрактам.

Впрочем, реальные шансы не только заработать, но и выжить — минимальны. Большинство из так называемых добровольцев погибает на поле боя.

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Среди недавно ликвидированных наемников:

  • Умаров Сирожиддин Сабирджанович — гражданин Узбекистана, рядовой 164-й омсбр (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19.03.1984 в Ташкенте;
  • Холбувозода Мухаммад Файзулло — гражданин Таджикистана, позывной Басмач, рядовой 1-го мсп (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28.01.1984, подписал контракт 25 февраля 2025 года.

Из мобилизованных мигрантов создают отдельные подразделения, которые направляют на самые опасные участки фронта.

По завершении службы, даже в случае выживания, их ждет преследование дома — в большинстве стран Центральной Азии участие в боевых действиях в интересах иностранной армии карается заключением.

Мобилизация в России

Напомним, в конце января в ГУР озвучили мобилизационные планы РФ на 2025 год.

По данным украинских разведчиков, всего в 2025 году Россия намерена мобилизовать не менее 280 тыс. человек.

Среди мобилизованных должно быть не менее 126 тыс. осужденных.

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Источник: ГУР

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