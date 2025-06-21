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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ примусово вербує для війни мігрантів з Узбекистану та Таджикистану – ГУР

Росія мобілізує громадян Центральної Азії
Фото: Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про нову хвилю примусової мобілізації громадян Центральної Азії, зокрема трудових мігрантів із Узбекистану та Таджикистану, яких російська влада активно залучає до війни проти України.

Росія мобілізує громадян Центральної Азії

За даними розвідки, силові структури РФ системно обманюють іноземців обіцянками швидкого заробітку за короткостроковими контрактами.

Утім, реальні шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість із так званих “добровольців” гине на полі бою.

Зараз дивляться

Серед нещодавно ліквідованих найманців:

  • Умаров Сирожиддін Сабирджанович – громадянин Узбекистану, рядовий 164-ї омсбр (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19.03.1984 у Ташкенті;
  • Холбувозода Мухаммад Файзулло – громадянин Таджикистану, позивний Басмач, рядовий 1-го мсп (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28.01.1984, підписав контракт 25 лютого 2025 року.

Із мобілізованих мігрантів створюють окремі підрозділи, які скеровують на найнебезпечніші ділянки фронту.

По завершенні служби, навіть у разі виживання, на них чекає переслідування вдома — у більшості країн Центральної Азії участь у бойових діях в інтересах іноземної армії карається ув’язненням.

Мобілізація у Росії

Нагадаємо, наприкінці січня у ГУР озвучили мобілізаційні плани РФ на 2025 рік.

За даними українських розвідників, загалом у 2025 році Росія має намір мобілізувати щонайменше 280 тис. осіб.

Серед мобілізованих має бути щонайменше 126 тис. засуджених.

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Джерело: ГУР

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