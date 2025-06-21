Какие люди: Лукашенко встретился с Келлогом в Минске

В субботу, 21 июня, в Минске состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

Об этом сообщили СМИ.

Лукашенко встретился с посланником Трампа

Встреча Лукашенко с Келлогом состоялась во Дворце Независимости. На ней присутствовали делегации двух сторон — белорусской и американской.

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По информации СМИ, во время встречи обсуждалась международная ситуация, события в регионе, а также отношения между США и Беларусью.

— Какие у нас люди. Кто? Кто его не знает? Самая медийная личность последнего времени, — сказал Лукашенко после представления Келлога.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил о своем удивлении тем, что визит американцев “наделал много шума в мире”.

— Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки? — сказал Лукашенко.

Кит Келлог стал самым высоким представителем США, который приехал в Беларусь за последние годы. О его визите СМИ сообщали за несколько дней.

По информации Reuters, Келлог в частных беседах намекал, что эта поездка может стать шагом к началу мирных переговоров в войне России против Украины.

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