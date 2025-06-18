Келлог планує зустріч з Лукашенком, щоб зрушити переговори України з РФ – Reuters

Спецпредставник президента США питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, поінформовані з цього питання.

Навіщо Келлог хоче зустрітися з Лукашенком

За словами одного зі співрозмовників, якщо Келлог справді приїде до Білорусі та зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим посадовцем США, який відвідає авторитарну державу за останні роки.

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Два інші сказали, що точний порядок денний зустрічі наразі невідомий, проте сам Келлог у приватних розмовах назвав цю поїздку потенційним кроком до започаткування мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

У Держдепі США, посольстві Білорусі у Вашингтоні, в Білому домі та сам Келлог відмовилися коментувати цю інформацію.

– Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і не виключено, що поїздка може бути скасована або змінена в останній момент, – зауважує видання.

США призупинили діяльність свого посольства у Білорусі у 2022 році, оскільки Мінськ підтримав Росію у її вторгненні в Україну.

Водночас, за словами співрозмовника видання, під час другого терміну Трампа його адміністрація відновила зусилля щодо встановлення робочих відносин з Білоруссю, зокрема у питанні повернення політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій США.

Джерело : Reuters

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