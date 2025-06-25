МАГАТЭ: После ударов США из Ирана исчезло более 400 кг урана

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство не знает, куда исчезло почти 900 фунтов (около 408 кг) потенциально обогащенного урана из Ирана. Иранские чиновники утверждают, что перевезли его для безопасности, ожидая возможные атаки на ядерные объекты.

Об этом Гросси рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

МАГАТЭ не известно, куда исчез уран

Американские военные нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанг и Исфахан. По словам Гросси, первым пострадал Натанг. Там зафиксированы “очень серьезные повреждения” в зале, где проводилось обогащение.

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Исфахан также пострадал, но масштабы разрушений пока не известны, поскольку помещения не осматривали.

Также Гросси прокомментировал информацию о том, что 900 фунтов урана могли перевезти ближе к Исфахану. По его словам, представители Ирана сообщили о проведении защитных мер, но не уточнили, действительно ли уран был перемещен и куда именно.

— У нас нет информации о местонахождении этого материала, — сказал Гросси.

Он подчеркнул важность как можно скорее возобновить инспекции, чтобы выяснить, где находится уран.

Гендиректор МАГАТЭ также прокомментировал заявление американского вице-президента Джея Ди Вэнса, который сказал, что если Иран имеет уран, обогащенный до 60%, но не может повысить этот уровень до 90%, то он не сможет создать ядерное оружие. Гросси с этим согласился, но подчеркнул, что главное — знать, где именно хранится уран.

— Моя обязанность — учесть каждый грамм урана, который существует в Иране и в любой другой стране… Моя работа заключается в том, чтобы попытаться выяснить, где находятся эти материалы, потому что Иран обязан отчитываться обо всех материалах, которые у них есть, и это будет продолжением моей работы, — сказал он.

Источник : Fox News

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