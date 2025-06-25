МАГАТЕ: Після ударів США з Ірану зникло понад 400 кг урану

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство не знає, куди зникло майже 900 фунтів (близько 408 кг) потенційно збагаченого урану з Ірану. Іранські чиновники стверджують, що перевезли його для безпеки, очікуючи можливі атаки на ядерні об’єкти.

Про це Гроссі розповів в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

МАГАТЕ не відомо, куди зник уран

Американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану – Фордо, Натанг та Ісфаган. За словами Гроссі, першим постраждав Натанг. Там зафіксовані “дуже серйозні пошкодження” в залі, де проводилося збагачення.

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Ісфаган також постраждав, але масштаби руйнувань поки не відомі, оскільки приміщення не оглядали.

Також Гроссі прокоментував інформацію про те, що 900 фунтів урану могли перевезти ближче до Ісфагана. За його словами, представники Ірану повідомили про проведення захисних заходів, але не уточнили, чи дійсно уран був переміщений і куди саме.

– У нас немає інформації про місцеперебування цього матеріалу, – сказав Гроссі.

Він підкреслив важливість якомога швидшого відновлення інспекцій, щоб з’ясувати, де перебуває уран.

Гендиректор МАГАТЕ також прокоментував заяву американського віцепрезидента Джея Ді Венса, який сказав, що якщо Іран має уран, збагачений до 60%, але не може підвищити цей рівень до 90%, то він не зможе створити ядерну зброю. Гроссі з цим погодився, але підкреслив, що головне – знати, де саме зберігається уран.

– Мій обов’язок – врахувати кожен грам урану, який існує в Ірані та в будь-якій іншій країні… Моя робота полягає в тому, щоб спробувати з’ясувати, де перебувають ці матеріали, тому що Іран зобов’язаний звітувати про всі матеріали, які у них є, і це буде продовженням моєї роботи, – сказав він.

Джерело : Fox News

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