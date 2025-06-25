У РФ — слабая ПВО, ей будет трудно сбивать украинскую баллистику — Храпчинский

России было бы сложно сбивать украинские баллистические ракеты — большинство вражеских систем ПВО были уничтожены в Крыму или на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

У РФ слабая система ПВО

— России будет сложно сбивать украинскую баллистику и любую баллистику вообще. Потому что большинство средств противовоздушной обороны, которые могли бы это делать, были утилизированы либо в Крыму, либо на территории временно оккупированной Украины, — отметил Храпчинский в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, Украина не получила паритет в воздушном пространстве РФ за счет тактической авиации, однако получила паритет за счет дронов.

Сейчас смотрят

— Мы видим, что каждую ночь происходят определенные операции по производственным мощностям, по военным объектам на территории РФ, — сказал эксперт.

Он добавил, что у России сейчас значительно более слабая система противовоздушной обороны даже по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Кроме того, РФ долгое время рассчитывала на то, что надежной системой противовоздушной обороны является наличие ядерного оружия.

— Как показала практика, мы видим удары по территории РФ по стратегическим объектам, даже ядерной триады. Поэтому мы говорим о том, что это слабые места России. Если мы быстро сможем нарастить производственные мощности баллистических ракет, тогда мы сможем лишить россиян возможности запустить около тысячи средств поражения по территории Украины, — констатировал он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.