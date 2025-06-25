РФ має слабку ППО, їй буде важко збивати українську балістику – Храпчинський

Росії було б складно збивати українські балістичні ракети – більшість ворожих систем ППО були знищені в Криму або на окупованих територіях України.

Про це заявив заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер Повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський.

РФ має слабку систему ППО

– Росії буде складно збивати українську балістику і будь-яку балістику взагалі. Тому що більшість засобів протиповітряної оборони, які могли б це робити, були утилізовані або в Криму, або на території тимчасово окупованої України, – зазначив Храпчинський в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, Україна не отримала паритет у повітряному просторі РФ за рахунок тактичної авіації, проте отримала паритет за рахунок дронів.

Зараз дивляться

– Ми бачимо, що щоночі відбуваються певні операції по виробничих потужностях, по військових об’єктах на території РФ, – сказав експерт.

Він додав, що Росія зараз має значно слабшу систему протиповітряної оборони навіть порівнюючи з початком повномасштабного вторгнення.

Окрім того, РФ тривалий час розраховувала на те, що надійною системою протиповітряної оборони є наявність ядерної зброї.

– Як показала практика, ми бачимо удари по території РФ по стратегічних об’єктах, навіть ядерної тріади. Тому ми кажемо про те, що це слабкі місця Росії. Якщо ми швидко зможемо наростити виробничі потужності балістичних ракет, тоді ми зможемо позбавити можливості росіян запустикати близько тисячі засобів ураження по території України, – констатував Храпчинський.

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