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Польша вышла из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины

протипіхотна міна
Фото: УНИАН

Польский сейм принял решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. За проголосовали 413 депутатов, против – 15, еще трое воздержались.

Об этом сообщает RMF24.

Сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции

В тренде в Сейм подали правительственный проект закона о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, а также хранение, производство и передачу противопехотных мин, а еще требует их уничтожения.

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По словам вице-премьера — министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, выход Польши из Оттавской конвенции является ключевым для безопасности в регионе. В середине марта 2025 года министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали выйти из конвенции, поскольку, по их мнению, в настоящее время ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась.

В прошлый четверг парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции. Ранее это сделали страны Балтии.

О чем Оттавская конвенция

Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Она была подписана в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К Оттавской конвенции присоединились более 160 стран. Польша подписала соглашение 4 декабря 1997 года, но ратифицировала его только в 2012 году.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Верховная Рада ратифицировала договор 18 мая 2005 года.

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