Польша вышла из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины
Польский сейм принял решение о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. За проголосовали 413 депутатов, против – 15, еще трое воздержались.
Об этом сообщает RMF24.
Сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции
В тренде в Сейм подали правительственный проект закона о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, а также хранение, производство и передачу противопехотных мин, а еще требует их уничтожения.
По словам вице-премьера — министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, выход Польши из Оттавской конвенции является ключевым для безопасности в регионе. В середине марта 2025 года министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендовали выйти из конвенции, поскольку, по их мнению, в настоящее время ситуация с безопасностью в регионе существенно ухудшилась.
В прошлый четверг парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции. Ранее это сделали страны Балтии.
О чем Оттавская конвенция
Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин как средства вооруженной борьбы. Она была подписана в Осло 18 сентября 1997 года, а вступила в силу в 1999 году. К Оттавской конвенции присоединились более 160 стран. Польша подписала соглашение 4 декабря 1997 года, но ратифицировала его только в 2012 году.
Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Верховная Рада ратифицировала договор 18 мая 2005 года.