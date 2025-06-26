Польща вийшла із Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни

Польський сейм ухвалив рішення про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Свої голоси за віддало 413 депутатів, проти – 15, ще троє утрималися.

Про це повідомляє RMF24.

Сейм Польщі проголосував за вихід з Оттавської конвенції

У травні до Сейму подали урядовий проєкт закону про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін, а також зберігання, виробництво і передання протипіхотних мін, а ще вимагає їхнього знищення.

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За словами віцепрем’єра – міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, вихід Польщі з Оттавської конвенції є ключовим для безпеки в регіоні. У середині березня 2025 року міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви рекомендували вийти з конвенції, адже на їхню думку, наразі ситуація з безпекою в регіоні істотно погіршилася.

Минулого четверга парламент Фінляндії проголосував за вихід з Оттавської конвенції. Раніше це зробили країни Балтії.

Про що йдеться в Оттавській конвенції

Оттавська конвенція забороняє використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Її підписали в Осло 18 вересня 1997 року, а набув чинності документ у 1999 році. До Оттавської конвенції приєдналися понад 160 країн. Польща підписала угоду 4 грудня 1997 року, але ратифікувала лише у 2012 році.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Верховна Рада ратифікувала договір 18 травня 2005 року.

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