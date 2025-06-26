Евросоюз откроет переговоры с Молдовой о вступлении до 4 июля
Европейский Союз откроет первый кластер о переговорах о вступлении Молдовы в блок 4 июля.
Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, говорится на сайте Еврокомиссии.
Вступление Молдовы в ЕС
Открытие первого кластера о переговорах ЕС с Молдовой состоится в Кишиневе во время саммита ЕС-Молдова.
Сами переговоры откроют по кластеру кластером Фундаментальные ценности.
— Как вы знаете, в процессе присоединения есть переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии, будет открыт первый раздел, — сказал Дан.
В апреле сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность продолжения процесса вступления Молдовы отдельно от Украины на фоне позиции Венгрии, которая сопротивляется переговорам с Киевом.
Саммит Евросовета
В течение двух дней 26-27 июня в Брюсселе проходит саммит Евросовета. В проекте итогового коммюнике говорится о намерениях ЕС усилить санкционное давление на РФ, призывах к прекращению боевых действий и подтверждении выделения ранее анонсированных €30,6 млрд.
Среди основных тем встречи — оценка прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС.
Украинская сторона уже передала Еврокомиссии документы для старта переговоров по трем кластерам: Основы процесса вступления, Внутренний рынок и Внешние отношения.