Евросоюз откроет переговоры с Молдовой о вступлении до 4 июля

Европейский Союз откроет первый кластер о переговорах о вступлении Молдовы в блок 4 июля.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, говорится на сайте Еврокомиссии.

Вступление Молдовы в ЕС

Открытие первого кластера о переговорах ЕС с Молдовой состоится в Кишиневе во время саммита ЕС-Молдова.

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— Как вы знаете, в процессе присоединения есть переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии, будет открыт первый раздел, — сказал Дан.

В апреле сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность продолжения процесса вступления Молдовы отдельно от Украины на фоне позиции Венгрии, которая сопротивляется переговорам с Киевом.

Саммит Евросовета

В течение двух дней 26-27 июня в Брюсселе проходит саммит Евросовета. В проекте итогового коммюнике говорится о намерениях ЕС усилить санкционное давление на РФ, призывах к прекращению боевых действий и подтверждении выделения ранее анонсированных €30,6 млрд.

Среди основных тем встречи — оценка прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС.

Украинская сторона уже передала Еврокомиссии документы для старта переговоров по трем кластерам: Основы процесса вступления, Внутренний рынок и Внешние отношения.

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