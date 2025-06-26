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Євросоюз відкриє переговори з Молдовою про вступ до 4 липня

Молдова
Фото: Depositphotos

Європейський Союз відкриє перший кластер про переговори про вступ Молдови до блоку 4 липня.

Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан, йдеться на сайті Єврокомісії.

Вступ Молдови в ЄС

Відкриття першого кластера про переговори ЄС з Молдовою відбудеться у Кишиневі під час саміту ЄС-Молдова.

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Самі переговори відкриють за кластером кластером Фундаментальні цінності.

— Як ви знаєте, в процесі приєднання є переговори за 33 розділами, і на саміті, який відбудеться в Кишиневі 4 липня за участю представників Європейської комісії, буде відкрито перший розділ, – сказав Дан.

У квітні повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови окремо від України на тлі позиції Угорщини, яка чинить опір переговорам із Києвом.

Саміт Євроради

Упродовж двох днів 26-27 червня у Брюсселі відбувається саміт Євроради. У проєкті підсумкового комюніке йдеться про наміри ЄС посилити санкційний тиск на РФ, заклики до припинення бойових дій та підтвердження виділення раніше анонсованих €30,6 млрд.

Серед основних тем зустрічі – оцінка прогресу України на шляху до вступу в ЄС.

Українська сторона вже передала Єврокомісії документи для старту переговорів за трьома кластерами: Основи процесу вступу, Внутрішній ринок і Зовнішні відносини.

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