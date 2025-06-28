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Дроны ГУР атаковали 120-й арсенал оккупантов в Брянске — источники

Атака дронов на Брянск 28 июня 2025: последствия взрывов на 120 арсенале
Фото: Факти ICTV

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины 28 июня, в День Конституции Украины, поразили в Брянске объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в разведке.

Поражение 120-го арсенала ГРАУ в Брянске

Сегодня утром в российском Брянске раздавалась стрельба, а затем прогремела серия взрывов.

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По данным источников, дроны атаковали 120-й арсенал ГРАУ.

Последствия атаки уточняются.

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз взрывы не комментировал, лишь напомнил, что с начала суток силами ПВО якобы сбиты 11 дронов.

Он также уверяет в отсутствии разрушений и пострадавших.

Согласно открытым данным, 120-й арсенал (в/ч 42696) находится на Московском проспекте в Брянске.

Брянськ на карті

Карта: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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