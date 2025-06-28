Дроны ГУР атаковали 120-й арсенал оккупантов в Брянске — источники
Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины 28 июня, в День Конституции Украины, поразили в Брянске объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в разведке.
Поражение 120-го арсенала ГРАУ в Брянске
Сегодня утром в российском Брянске раздавалась стрельба, а затем прогремела серия взрывов.
По данным источников, дроны атаковали 120-й арсенал ГРАУ.
Последствия атаки уточняются.
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз взрывы не комментировал, лишь напомнил, что с начала суток силами ПВО якобы сбиты 11 дронов.
Он также уверяет в отсутствии разрушений и пострадавших.
Согласно открытым данным, 120-й арсенал (в/ч 42696) находится на Московском проспекте в Брянске.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.