Взрывы в РФ: дроны атаковали НПЗ, завод БПЛА и аэродром в Джанкое

В ночь на 25 июня несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников.

Самые интенсивные взрывы зафиксированы в Ростовской области и временно оккупированном Крыму, сообщают в телеграм-каналах.

Атака на Азовский НПЗ

Жители города Азов (Ростовская область) сообщают о попадании в нефтеперерабатывающий завод.

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Несмотря на эти заявления, российские власти утверждают, что все дроны были успешно сбиты и никаких поражений нет.

Однако видео с места происшествия показывают сильный пожар.

Взрывы в Таганроге

Также взрывы раздавались и в Таганроге. Там сообщалось об атаке на предприятие Атлант Аэро, которое занимается разработкой и производством ударных БПЛА.

Известно, что российский завод Атлант-Аэро вовлечен в проекты по производству дронов Орион, комплексов РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

Официальных подтверждений разрушений или пострадавших пока нет.

На территории временно оккупированного Крыма, вблизи Джанкоя, раздались громкие взрывы.

По словам местных жителей, вероятно был поражен военный аэродром.

Между тем, Министерство обороны России заявило о якобы сбитии 18 беспилотников над различными регионами страны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 218-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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