Сенат США поддержал налоговый законопроект Трампа

Законопроект, направленный на значительное сокращение налогов и оптимизацию государственных расходов, успешно прошел процедурное голосование в Сенате США. Документ активно продвигает президент Дональд Трамп.

Голосование состоялось в субботу, 28 июня. Документ поддержал 51 законодатель, 49 высказались против.

Путь к принятию налогового законопроекта Трампа

Несмотря на успешное процедурное голосование, остается неясным, сможет ли Сенат, где Республиканская партия имеет большинство в 53 голоса против 47 мандатов Демократической партии, набрать необходимое количество голосов для окончательного принятия законопроекта.

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Республиканцы настроены принять этот масштабный 940-страничный документ до установленного ими крайнего срока – 4 июля.

Трамп называет этот законопроект “великим прекрасным”. Результативное голосование в Сенате глава Белого дома охарактеризовал как “большую победу”.

— С нетерпением жду того, чтобы развивать нашу экономику, уменьшить расточительство, защитить наши границы, бороться за наших военных и ветеранов, обеспечить, чтобы наша система медицинской помощи помогала тем, кто в ней действительно нуждается, защитить нашу вторую поправку (которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. — Ред.) и многое другое, — написал президент в сети The Truth Social.

Какие изменения предусматривает законопроект

“Великий прекрасный” законопроект, инициированный президентом Трампом, предусматривает комплексные изменения. Он включает сокращение налогов для граждан и бизнеса, существенное увеличение финансирования иммиграционной службы и снижение расходов на программу Medicaid.

Последняя является ключевой социальной программой, помогающей покрывать медицинские расходы малообеспеченным гражданам, людям с инвалидностью, детям из малообеспеченных семей и другим социально незащищенным слоям населения.

Документ также предусматривает значительное наращивание расходов в оборонной сфере. В частности, речь идет о финансировании разработки современной системы противоракетной обороны под названием Golden Dome (Золотой купол). Инициатива предусматривает увеличение военных расходов на $150 млрд до конца текущего года.

Законопроект также выделяет дополнительное федеральное финансирование на проведение массовых депортаций и обеспечение строгого соблюдения иммиграционного законодательства, принятого по инициативе Трампа.

Важной составляющей документа является повышение потолка государственного долга на $5 трлн.

Окончательное голосование по “великому прекрасному” законопроекту состоится в ближайшее время. Палата представителей Конгресса США уже выразила свою поддержку этому документу, проголосовав за него 22 мая.

Законопроект добавит $3,3 трлн к дефициту США

Версия Сената законопроекта Дональда Трампа о налогах и расходах увеличит дефицит бюджета США почти на $3,3 трлн в течение следующего десятилетия. Об этом говорится в новой оценке беспристрастного Бюджетного управления Конгресса (CBO).

По данным CBO, так называемый “великий прекрасный законопроект” приведет к уменьшению доходов на $4,5 трлн и снижению расходов на $1,2 трлн к 2034 году по сравнению с базовым сценарием действующего законодательства.

По запросу республиканцев также была проведена оценка законопроекта, которая показала его стоимость в $507,6 млрд за десятилетие — но уже относительно текущей политики (а не действующего законодательства).

Законодатели от Республиканской партии пытаются использовать этот бухгалтерский прием, чтобы сделать постоянными налоговые льготы Трампа 2017 года, формально не показывая их как расходы.

Согласно оценке Объединенного налогового комитета, только налоговые сокращения в этом законопроекте составляют $4,5 трлн.

Применение базового сценария текущей политики является беспрецедентным в процедуре согласования, которую используют республиканцы, чтобы принять этот масштабный законопроект простым большинством голосов.

Обычно расходы законопроекта оцениваются на основе действующего законодательства, но республиканцы хотят изменить этот подход, исходя из предположения, что текущая политика сохранится навсегда.

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