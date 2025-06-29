Сенат США підтримав податковий законопроєкт Трампа

Законопроєкт, що спрямований на значне скорочення податків та оптимізацію державних видатків, успішно пройшов процедурне голосування у Сенаті США. Документ активно просуває президент Дональд Трамп.

Голосування відбулося у суботу, 28 червня. Документ підтримав 51 законодавець, 49 висловилися проти.

Шлях до ухвалення податкового законопроєкту Трампа

Попри успішне процедурне голосування, залишається не зрозумілим, чи зможе Сенат, де Республіканська партія має більшість у 53 голоси проти 47 мандатів Демократичної партії, набрати необхідну кількість голосів для остаточного ухвалення законопроєкту.

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Республіканці налаштовані ухвалити цей масштабний 940-сторінковий документ до встановленого ними крайнього терміну – 4 липня.

Трамп називає цей законопроєкт “великим прекрасним”. Результативне голосування у Сенаті глава Білого дому охарактеризував як “велику перемогу”.

– З нетерпінням чекаю на те, щоб розвивати нашу економіку, зменшити марнотратство, захистити наші кордони, боротися за наших військових та ветеранів, забезпечити, щоб наша система медичної допомоги допомагала тим, хто її справді потребує, захистити нашу другу поправку (яка гарантує право громадян на зберігання та носіння зброї. – Ред.) та багато іншого, – написав президент у мережі The Truth Social.

Які зміни передбачає аконопроєкт Трампа

“Великий прекрасний” законопроєкт, ініційований президентом Трампом, передбачає комплексні зміни. Він включає скорочення податків для громадян та бізнесу, суттєве збільшення фінансування імміграційної служби та зниження видатків на програму Medicaid.

Остання є ключовою соціальною програмою, що допомагає покривати медичні витрати малозабезпеченим громадянам, людям з інвалідністю, дітям із незаможних сімей та іншим соціально незахищеним верствам населення.

Документ також передбачає значне нарощування видатків у оборонній сфері. Зокрема, йдеться про фінансування розробки сучасної системи протиракетної оборони під назвою Golden Dome (Золотий купол). Ініціатива передбачає збільшення військових витрат на $150 млрд до кінця поточного року.

Законопроєкт також виділяє додаткове федеральне фінансування на проведення масових депортацій та забезпечення суворого дотримання імміграційного законодавства, ухваленого за ініціативи Трампа.

Важливою складовою документа є підвищення стелі державного боргу на $5 трлн.

Остаточне голосування щодо “великого прекрасного” законопроєкту відбудеться найближчим часом. Палата представників Конгресу США вже висловила свою підтримку цьому документу, проголосувавши за нього 22 травня.

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