Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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В Японском море возле Владивостока загорелся катер Мерлион с туристами на борту
В российском Владивостоке возле полуострова Шкота в Японском море загорелся катер Мерлион с туристами на борту.
Об этом сообщают ряд пропагандистских медиа РФ, ссылаясь на турфирму, владеющую судном.
В России загорелся катер с туристами
Возгорание на катере Мерлион в заливе Петра Великого в Японском море произошло около 13:00 по местному времени.
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Всего на борту было 12 человек — десять туристов и двое членов экипажа. Пассажиров судна забрал другой катер туристической фирмы. О пострадавших не сообщается.
Причина пожара — неизвестна. Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. На место инцидента отправили специальные службы.
Пропагандисты, со ссылкой на правоохранительные органы РФ, заявили, что судно затонуло.
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