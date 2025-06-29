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В Японском море возле Владивостока загорелся катер Мерлион с туристами на борту

катер Мерліон пожежа

В российском Владивостоке возле полуострова Шкота в Японском море загорелся катер Мерлион с туристами на борту.

Об этом сообщают ряд пропагандистских медиа РФ, ссылаясь на турфирму, владеющую судном.

В России загорелся катер с туристами

Возгорание на катере Мерлион в заливе Петра Великого в Японском море произошло около 13:00 по местному времени.

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Всего на борту было 12 человек — десять туристов и двое членов экипажа. Пассажиров судна забрал другой катер туристической фирмы. О пострадавших не сообщается.

Причина пожара — неизвестна. Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. На место инцидента отправили специальные службы.

Пропагандисты, со ссылкой на правоохранительные органы РФ, заявили, что судно затонуло.

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