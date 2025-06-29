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У Японському морі біля Владивостока загорівся катер Мерліон із туристами на борту

катер Мерліон пожежа

У російському Владивостоку біля півострова Шкота у Японському морі загорівся катер Мерліон із туристами на борту.

Про це повідомляють низка пропагандистських медіа РФ, посилаючись на турфірму, що володіє судном.

У Росії загорівся катер із туристами

Займання на катері Мерліон у затоці Петра Великого у Японському морі сталося близько 13:00 за місцевим часом.

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Усього на борту було 12 осіб – десять туристів і двоє членів екіпажу. Пасажирів судна забрав інший катер туристичної фірми. Про постраждалих не повідомляють.

Причина пожежі – невідома. Далекосхідна транспортна прокуратура встановлює обставини події. На місце інциденту відправили спеціальні служби.

Пропагандисти, з посиланням на правоохоронні органи РФ, заявили, що судно затонуло.

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