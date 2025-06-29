Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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У Японському морі біля Владивостока загорівся катер Мерліон із туристами на борту
У російському Владивостоку біля півострова Шкота у Японському морі загорівся катер Мерліон із туристами на борту.
Про це повідомляють низка пропагандистських медіа РФ, посилаючись на турфірму, що володіє судном.
У Росії загорівся катер із туристами
Займання на катері Мерліон у затоці Петра Великого у Японському морі сталося близько 13:00 за місцевим часом.
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Усього на борту було 12 осіб – десять туристів і двоє членів екіпажу. Пасажирів судна забрав інший катер туристичної фірми. Про постраждалих не повідомляють.
Причина пожежі – невідома. Далекосхідна транспортна прокуратура встановлює обставини події. На місце інциденту відправили спеціальні служби.
Пропагандисти, з посиланням на правоохоронні органи РФ, заявили, що судно затонуло.
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