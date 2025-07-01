Переговоры о вступлении в ЕС: Еврокомиссия не настаивает на разъединении Украины и Молдовы

Еврокомиссия не будет настаивать на разъединении переговорных процессов Украины и Молдовы о вступлении в ЕС – это решение должны принимать государства-члены Евросоюза.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

ЕК поддерживает общий прогресс Украины и Молдовы на пути в ЕС

– Когда речь идет о разъединении Молдовы и Украины, это решение действительно должно приниматься государствами-членами. С нашей стороны ясно понятно, что мы поддерживаем как Молдову, так и Украину в процессе их реформ, – отметил Мерсье.

Он также подчеркнул, что Еврокомиссия видит “стабильный прогресс” обеих стран на пути к членству в ЕС и продолжит оказывать политическую, техническую и финансовую поддержку Украине и Молдове.

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Спикер добавил, что Еврокомиссия будет работать с государствами-членами для принятия ими положительных решений по открытию первого кластера переговоров о вступлении обеих стран в Евросоюз.

Напомним, Виктор Орбан объявил результаты так называемого опроса Voks2025 о вступлении Украины в Евросоюз. В голосовании якобы приняли участие 2 млн 278 тыс. граждан. По результатам голосования Voks2025, 2 млн 168 тыс. (95%) высказались против вступления Украины в ЕС, а 5% – поддерживают путь Украины.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что присоединение Украины к ЕС негативно повлияет на интересы Венгрии, в частности якобы приведет к банкротству страны.

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