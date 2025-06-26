У Орбана объявили результаты пропагандистского “референдума” о членстве Украины в ЕС

Премьер Венгрии Виктор Орбан объявил результаты пропагандистского опроса Voks2025 о вступлении Украины в Евросоюз. В голосовании якобы приняли участие 2 млн 278 тыс. венгров.

Об этом пишет издание Telex.

Опрос в Венгрии Voks2025

Так, по результатам голосования Voks2025, 2 млн 168 тыс. (95%) высказались против вступления Украины в Евросоюз, а остальные 5% — поддерживают Украину на этом пути.

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В прошлом году на выборах в Европарламент в списке избирателей было 7,8 млн человек, поэтому во время этого голосования только 29% избирателей высказались, тогда как более 5 млн взрослых граждан Венгрии этого не сделали.

Как отмечает Telex, Voks2025 — это не референдум, а опрос общественного мнения, который не имеет обязательной юридической силы и может использоваться только как политический инструмент.

Как проводилось голосование

Уже выяснилось, что во время онлайн-опроса Voks2025 один человек мог голосовать несколько раз, используя разные адреса электронной почты.

В то же время представитель правительства Гергей Гулиас сказал, что печатные бюллетени проверяются нотариусом и их невозможно подделать, да и онлайн-голосование также удостоверяется нотариусом. Однако Гулиас не смог сказать, фильтрует ли система людей, которые голосовали и на бумаге, и онлайн.

Так, в Fidesz запугивали, что если Украина станет членом Евросоюза, то страну якобы захлестнут инфекционные заболевания, украинские преступники, магазины будут забиты некачественными продуктами, Венгрия потеряет сельскохозяйственные субсидии ЕС, а еще якобы стране придется вступить в войну.

Как отмечает Telex, партии Fidesz никогда не были чужды подобные кампании ненависти. Но раньше это касалось определенных социальных групп, а теперь они нацелены на всю страну.

Орбан выдвинул идею так называемого референдума после внеочередного саммита ЕС 6 марта 2025 года. Тогда глава венгерского правительства утверждал, что поддержка Украины и стоимость ее членства в ЕС будут огромной суммой, которую не смогут себе позволить ни Европейский союз, ни экономика Венгрии.

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