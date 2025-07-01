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Малиновская Ангелина, редактор ленты
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РФ больше не может тянуть время: Келлог о заявлениях Кремля относительно переговоров

Кіт Келлог
Фото: Getty Images

Необходимо немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры.

Такое убеждение в соцсети X высказал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По его мнению, Россия не может просто и дальше тянуть время, “пока она бомбит гражданские объекты в Украине”.

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— Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для завершения войны, — отметил Келлог в своем посте.

Келлог о заявлении РФ относительно переговоров

Келлог, в частности, процитировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который отметил, что дальнейший ход мирных переговоров зависит якобы именно от позиции Украины и США.

— Последние комментарии Пескова о состоянии переговоров являются оруэлловскими. Заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, являются безосновательными, — сказал спецпредставитель Трампа.

К слову, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что РФ в течение длительного времени игнорирует предложение США о перемирии.

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