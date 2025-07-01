РФ більше не може тягнути час: Келлог про заяви Кремля щодо переговорів

Необхідно негайно припинити вогонь в Україні й почати перемовини.

Таке переконання у дописі у соцмережі X висловив спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

На його думку, Росія не може просто й далі тягнути час, “поки вона бомбардує цивільні об’єкти в Україні”.

Зараз дивляться

– Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни, – зазначив Келлог у своєму дописі.

Келлог прокоментував заяву РФ щодо переговорів

Келлог, зокрема, процитував заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який наголосив, що подальший перебіг мирних переговорів залежить нібито саме від позиції України та США.

– Останні коментарі Пєскова щодо стану переговорів є орвеллівськими. Заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними, – сказав спецпредставник Трампа.

До речі, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошував на тому, що РФ протягом тривалого час ігнорує пропозицію США про перемир’я.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.