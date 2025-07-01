В РФ дроны атаковали шесть областей, аэропорты приостановили работу: что известно

Под утро 1 июля в городах Саратов и Энгельс в Саратовской области РФ раздались взрывы, там была приостановлена работа четырех российских аэропортов.

Об взрывах писали жители городов.

Впоследствии Минобороны РФ сообщало, что за ночь якобы сбили 60 украинских беспилотников над территорией 6 российских областей, временно оккупированным Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.

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В частности, над Ростовской областью якобы сбили 16 дронов, Курской – 5, Саратовской – 4, Белгородской – 2, над Воронежской и Орловской областями – по 1.

17 дронов якобы уничтожили над Крымом, 11 – над акваторией Азовского моря и 3 – над акваторией Черного моря.

Как сообщает и.о. губернатора Ростовской области РФ Юрий Слюсарь, за ночь ПВО якобы уничтожила беспилотники в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Он проинформировал, что никто из людей не пострадал.

Со своей стороны губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин проинформировал “об угрозе БПЛА” и о том, что “все экстренные службы приведены в полную готовность”.

В РФ из-за атаки дронов аэропорты приостановили работу

Аэропорт Саратова приостановил работу. Также сейчас не работают аэропорты Ульяновска Ульяновской области РФ, Казани и Нижнекамска (Татарстан).

Вблизи города Энгельс находится военный аэродром Энгельс-2, где базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.

В городе Нижнекамск расположен один из крупнейших российских НПЗ Танеко (Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс).

Неподалеку находится город Елабуга, в котором работает специальная экономическая зона Алабуга, где собирают российские ударные дроны типа Шахед.

Эти населенные пункты находятся более чем в тысяче километров от границы с Украиной.

Все упомянутые объекты уже неоднократно подвергались атакам дронов.

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