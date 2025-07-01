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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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У РФ дрони атакували шість областей, аеропорти призупинили роботу: що відомо

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Фото: Unsplash

Під ранок 1 липня у містах Саратов і Енгельс у Саратовській області РФ лунали вибухи, там було призупинено роботу чотирьох російських аеропортів.

Про вибухи писали мешканці міст.

Згодом Міноборони РФ повідомляло, що за ніч нібито збили 60 українських безпілотників над територією 6 російських областей, тимчасово окупованим Кримом, акваторією Чорного та Азовського морів.

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Зокрема, над Ростовською областю нібито збили 16 дронів, Курською – 5, Саратовською – 4, Бєлгородською – 2, над Воронезькою та Орловською областями – по 1.

17 дронів нібито знищили над Кримом, 11 – над акваторією Азовського моря і 3 – над акваторією Чорного моря.

Як інформує в. о. губернатора Ростовської області РФ Юрій Слюсарь, за ніч ППО нібито знищила безпілотники у Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новошахтинську, Міллеровському, М’ясниковському, Аксайському, Неклинівському і Матвєєво-Курганському районах.

Він проінформував, що ніхто з людей не постраждав.

Зі свого боку губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін проінформував “про загрозу БпЛА” і про те, що “всі екстрені служби привели в повну готовність”.

У РФ через атаку дронів аеропорти призупинили роботу

Аеропорт Саратова призупинив роботу. Також нині не працюють аеропорти Ульяновська Ульяновської області РФ, Казані та Нижньокамська (Татарстан).

Поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром Енгельс-2, де базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22 важкої бомбардувальної авіадивізії РФ.

Енгельс на карті

Фото: Google maps

У місті Нижньокамськ розміщений один із найбільших російських НПЗ Танеко (Татарстанський нафтопереробний комплекс).

А неподалік Нижньокамська є місто Єлабуга, в якому працює спеціальна економічна зона Алабуга, де збирають російські ударні дрони типу Шахед.

Нижньокамськ та Єлабуга на карті

Ці населені пункти розташовані за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною.

Усі згадані об’єкти уже неодноразово були під атаками дронів.

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