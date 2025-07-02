Пентагон временно прекратил поставки Patriot и GMLRS Украине: в чем причина

Пентагон временно остановил передачу части противовоздушного вооружения Украине, в частности, перехватчиков Patriot, ракет GMLRS и других критически важных систем.

Об этом сообщают Politico и NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов вооружения

Такое решение было принято руководителем политического подразделения Пентагона Элбриджем Колби после проверки оборонных запасов США.

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По данным СМИ, это вызвало беспокойство по поводу критического уменьшения количества артиллерийских боеприпасов, зенитных ракет и высокоточного оружия.

Согласно информации источников, первоначальная договоренность о временном прекращении части оборонной помощи, анонсированной администрацией Байдена, была принята еще в начале июня.

Однако реально это воплощалось только сейчас – именно в момент, когда Украина противостоит массированным атакам беспилотников и ракет, в частности по Киеву и другим городам.

Politico отмечает, что источники предоставили информацию на условиях анонимности, поскольку Пентагон и Белый дом не прокомментировали эти запросы журналистов.

Приостановка отдельных поставок уже вызвала обеспокоенность в среде американских законодателей, поддерживающих Украину.

В частности, согласно NBC News, глава Пентагона Пит Хегсет издал распоряжение о приостановке поставок отдельных видов вооружения и боеприпасов Киеву.

Эта задержка будет продолжаться до завершения внутреннего анализа потребностей армии США.

Если во время проверки выяснится, что определенные типы оружия критически необходимы для обороны других регионов, пауза может затянуться.

В числе временно удержанного оружия – десятки зенитных ракет Patriot, тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, свыше 100 управляемых ракет Hellfire, более 250 высокоточных снарядов GMLRS, а также десятки переносных ПЗРК Stinger, ракет класса “воздух-воздух”.

– Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки во главу угла после осмотра Министерствами национальной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой – просто спросите Иран, – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что изучит возможность предоставления Украине дополнительных систем Patriot, но подчеркнул, что подобные средства необходимы и самой Америке.

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