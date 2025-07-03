Путин не откажется от целей в Украине: детали разговора с Трампом

Сегодня состоялся разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, который в очередной раз заявил, что не откажется от своих целей в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Кремль.

Разговор Трампа с Путиным 3 июля — детали

В частности, в разговоре Трамп поднимал вопрос прекращения огня в Украине, на что Путин заявил о готовности российской стороны продолжать переговорный процесс.

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По его словам, Кремль якобы продолжает поиск политико-дипломатического урегулирования войны.

При этом Путин сказал Трампу, что РФ “не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса”.

Тема прекращения поставок американского оружия в Украину не обсуждалась.

О возможной встрече тоже речь не шла, но идея остается, и в случае необходимости договоренность будет достигнута.

В Кремле говорят, что телефонный разговор длился почти час.

Трамп перед этим сообщил, что позвонит Путину сегодня в 17:00 по Киеву.

Последний раз они разговаривали 14 июня на фоне эскалации ситуации между Ираном и Израилем.

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