Российская пропаганда, которая годами транслировала с экранов телевизоров мифы о “замерзающей Европе” с ее “непосильными тарифами”, теперь сама сталкивается с необходимостью оправдывать рекордное повышение тарифов в самой России.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации.

В РФ выросли цены на коммуналку

С 1 июля в РФ выросли цены на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 12%.

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В некоторых регионах повышение превысило 25%, а на временно оккупированных территориях Украины цены на отдельные услуги подскочили вплоть до 31%.

В Госдуме попытались объяснить ситуацию привычными клише, мол, причина в «изношенности инфраструктуры советских времен», которую следует обновлять за счет населения.

Однако такие аргументы выглядят абсурдно на фоне колоссальных расходов Кремля на войну против Украины.

— Подобные заявления от представителей российской власти, которая спускает астрономический бюджет на войну против Украины, звучат абсурдно. Ведь вместо модернизации собственной инфраструктуры они фактически вкладывали огромные деньги в уничтожение украинской. И за эти хозяйственные решения Кремля россиянам в очередной раз приходится платить из собственного кармана, — отметили в ЦПД.

Напомним, Центр противодействия дезинформации сообщал, что в России сокращают количество непригодных к армии.

Согласно распоряжению, к 2030 году доля непригодных к прохождению военной службы людей должна быть не более 17,5%, а к 2036 году — всего 16%.

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