Лукашенко манипулирует содержанием его разговора с Келлогом о перемирии – ЦПД

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы передал позицию российского диктатора Владимира Путина США, о том что Россия якобы готова прекратить огонь, если “Запад заставит Украину не наносить удары по РФ”.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Лукашенко передал США позицию РФ

Этим Лукашенко присоединяется к кремлевской пропагандистской кампании, цель которой — переложить ответственность за продолжение войны на Украину, отметили в ЦПД.

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В то же время спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог опроверг утверждение Лукашенко, заявив, что его слова были вырваны из контекста.

В разговоре с Лукашенко речь шла исключительно о полном и безусловном прекращении огня, без каких-либо обещаний по ограничению действий Украины.

Любые условия могли рассматриваться только при условии зеркальных шагов со стороны Москвы.

Такая манипуляция содержанием разговора свидетельствует, что Лукашенко, несмотря на попытки выступать как “нейтральный посредник”, фактически выполняет роль пропагандистского рупора Кремля.

— На самом деле ответственность за войну лежит исключительно на России. Украина последовательно стремится к миру — Киев неоднократно предлагал полное и всеобъемлющее прекращение огня, однако Кремль отвергает эти инициативы и продолжает террористические атаки на Украину, — отметили в ЦПД.

Напомним, в субботу, 21 июня, в Минске состоялась встреча самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко со специальным представителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом.

После встречи Лукашенко с Келлогом в Беларуси освободили Сергея Тихановского, Игоря Лосика и еще по меньшей мере 12 политзаключенных.

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