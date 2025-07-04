Генерал США Гринкевич вступил в должность командующего силами НАТО в Европе

Американский генерал Алексус Гринкевич официально возглавил Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе.

Он заменил на этом посту генерала Кристофера Каволи, сообщили 4 июля на официальном сайте Альянса.

Гринкевич стал новым командующим Объединенными силами НАТО в Европе

Официальная церемония передачи командования состоялась сегодня в штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Монси, Бельгия.

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Отныне генерал Гринкевич, представитель Воздушных сил США, является новым Верховным главнокомандующим союзных войск НАТО в Европе (SACEUR).

Кристофер Каволи занимал эту должность с 2022 года. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте поблагодарил его за “модернизацию коллективной обороны НАТО и за его работу по реагированию на полномасштабное вторжение России в Украину”.

Он также поздравил нового командующего и отметил, что генерал Гринкевич приносит с собой “богатый опыт на эту стратегически важную должность”.

24 июня во время слушаний в Сенате США Гринкевич выразил уверенность в том, что Украина способна одержать победу в войне с Россией.

— Я думаю, что Украина может победить, — сказал он на слушаниях.

Трамп выдвинул Гринкевича на должность главкома объединенных сил НАТО

Напомним, 5 июня президент США Дональд Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Гринкевича на должность командующего Объединенными силами НАТО в Европе. До назначения он работал директором оперативного управления J-3 Объединенного штаба Пентагона в Вашингтоне.

После утверждения на новой должности Гринкевич возглавит Европейское командование Вооруженных сил США, сменив генерала Каволи, который намерен уйти в отставку в июле 2025 года.

По информации Defense News, нового командующего считают одним из самых перспективных офицеров в американских вооруженных силах.

Гринкевич имеет опыт боевых полетов на истребителях F-16 и F-22.

В течение четырех лет служил в Центральном командовании США (CENTCOM), где координировал действия американских войск на Ближнем Востоке, включая авиационные миссии.

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