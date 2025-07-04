Германия закупит тысячи танков и бронемашин для усиления НАТО

Германия планирует закупить до 1 тыс. боевых танков Leopard 2 и до 2,5 тыс. бронированных машин GTK Boxer в рамках масштабного перевооружения армии, чтобы выполнить обязательства перед НАТО по сдерживанию России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Германия закупит танки и бронемашины для НАТО

— Правительство Германии рассматривает возможность закупки до 2,5 тыс. бронированных боевых машин и до 1 тыс. боевых танков, что является частью совместной инициативы европейских стран по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России, — пишет издание.

Альянс призвал Германию обеспечить до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия.

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Ожидается, что бригады будут укомплектованы за счет новых машин, если заказ получит окончательное одобрение.

Идею сейчас рассматривает министр обороны Борис Писториус вместе с высшим командованием Бундесвера.

По предварительным планам, речь идет о до 1 тыс. танков Leopard 2, которые производят компании Krauss-Maffei Wegmann (KDNS) и Rheinmetall, а также до 2,5 тыс. бронемашин GTK Boxer, которые производит ARTEC — совместное предприятие тех же KDNS и Rheinmetall.

Представитель Министерства обороны Германии отказался комментировать потенциальное увеличение количества боевых машин.

На фоне этих сообщений акции Rheinmetall во Франкфурте выросли на 3,7%, что побудило аналитиков пересмотреть ценовые прогнозы по компании.

Стоимость заказа – около €25 млрд

По оценкам источников, общая стоимость заказа может достичь €25 млрд, хотя окончательная сумма может быть меньше, поскольку переговоры о поставках еще продолжаются.

Ожидается, что окончательное решение по контрактам будет принято в течение нескольких ближайших месяцев. Голосование в немецком парламенте может состояться до конца этого года.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны НАТО увеличили военные расходы и наращивают силы сдерживания на восточном фланге. Германия, как одна из ключевых экономик Европы, играет важную роль в этом процессе.

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