Німеччина закупить тисячі танків і бронемашин для посилення НАТО

Німеччина планує закупити до 1 тис. бойових танків Leopard 2 і до 2,5 тис. броньованих машин GTK Boxer у межах масштабного переозброєння армії для виконання зобов’язання перед НАТО щодо стримування Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Німеччина закупить танки та бронемашини для НАТО

– Уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі до 2,5 тис. броньованих бойових машин і до 1 тис. бойових танків, що є частиною спільної ініціативи європейських країн зі створення нових бригад НАТО для стримування Росії, – пише видання.

Альянс закликав Німеччину забезпечити до семи бойових бригад протягом наступного десятиліття.

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Очікується, що бригади будуть укомплектовані за рахунок нових машин, якщо замовлення отримає остаточне схвалення.

Ідею зараз розглядає міністр оборони Борис Пісторіус разом із вищим командуванням Бундесверу.

За попередніми планами, йдеть про близько 1 тис. танків Leopard 2, які виготовляють компанії Krauss-Maffei Wegmann (KDNS) і Rheinmetall, а також близько 2,5 тис. бронемашин GTK Boxer, які виробляє ARTEC – спільне підприємство тих самих KDNS і Rheinmetall.

Речник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати потенційне збільшення кількості бойових машин.

На тлі цих повідомлень акції Rheinmetall у Франкфурті зросли на 3,7%, що спонукало аналітиків переглянути цінові прогнози щодо компанії.

Вартість замовлення – близько €25 млрд

За оцінками джерел, загальна вартість замовлення може сягнути €25 млрд, хоча остаточна сума може бути меншою, оскільки переговори про постачання ще тривають.

Очікується, що остаточне рішення щодо контрактів буде ухвалене протягом кількох найближчих місяців. Голосування в німецькому парламенті може відбутися до кінця цього року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року країни НАТО посилили військові витрати та нарощують сили стримування на східному фланзі. Німеччина, як одна з ключових економік Європи, відіграє важливу роль у цьому процесі.

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