В РФ атакован Азовский оптико-механический завод, где собирают “глаза” для бронетехники
Сегодня, 4 июля, атакован Азовский оптико-механический завод, расположенный в городе Азов Ростовской области РФ.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Атака на Азовский оптико-механический завод: что известно
По словам Андрея Коваленко, Азовский оптико-механический завод производит важные компоненты для российской армии: прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.
— Именно здесь собирают “глаза”для российской бронетехники, — отметил руководитель ЦПД.
Как сообщает издание Astra со ссылкой на источники в МЧС РФ, по меньшей мере 10 ударных дронов упали на территории оборонного Оптико-механического завода в Азове Ростовской области. Последствия атаки на АО АОМЗ пока неизвестны.
Что известно об Азовском оптико-механическом заводе
Азовский оптико-механический завод входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение и находится под американскими санкциями с 2022 года.
На заводе производят высочайшей степени сложности и точности спектральную и тепловизионную технику, медицинские приборы, оптико-механические и оптико-электронные изделия и технику для аэрокосмической отрасли.
Город Азов на карте
Город Азов Ростовской области находится недалеко от Таганрогского залива.
Ранее и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что 4 июля в результате атаки дронов на регион погибла женщина. Российское Минобороны заявило о якобы сбитых 26 беспилотниках. В Шахтах, что к северу от Ростова, из-за удара отключили трансформаторную подстанцию, без света остались около 2 тысяч домов.