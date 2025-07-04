В РФ атакован Азовский оптико-механический завод, где собирают “глаза” для бронетехники

Сегодня, 4 июля, атакован Азовский оптико-механический завод, расположенный в городе Азов Ростовской области РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Атака на Азовский оптико-механический завод: что известно

По словам Андрея Коваленко, Азовский оптико-механический завод производит важные компоненты для российской армии: прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей и даже авиации.

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— Именно здесь собирают “глаза”для российской бронетехники, — отметил руководитель ЦПД.

Как сообщает издание Astra со ссылкой на источники в МЧС РФ, по меньшей мере 10 ударных дронов упали на территории оборонного Оптико-механического завода в Азове Ростовской области. Последствия атаки на АО АОМЗ пока неизвестны.

Что известно об Азовском оптико-механическом заводе

Азовский оптико-механический завод входит в корпорацию Тактическое ракетное вооружение и находится под американскими санкциями с 2022 года.

На заводе производят высочайшей степени сложности и точности спектральную и тепловизионную технику, медицинские приборы, оптико-механические и оптико-электронные изделия и технику для аэрокосмической отрасли.

Город Азов на карте

Город Азов Ростовской области находится недалеко от Таганрогского залива.

Ранее и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар сообщил, что 4 июля в результате атаки дронов на регион погибла женщина. Российское Минобороны заявило о якобы сбитых 26 беспилотниках. В Шахтах, что к северу от Ростова, из-за удара отключили трансформаторную подстанцию, без света остались около 2 тысяч домов.

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