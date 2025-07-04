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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

У РФ атаковано Азовський оптико-механічний завод, де збирають”очі” для бронетехніки

Українські БпЛА, українські дрони, українські безпілотники
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 4 липня, атаковано Азовський оптико-механічний завод, що в місті Азов Ростовської області РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Атака на Азовський оптико-механічний завод: що відомо

За словами Андрія Коваленка, Азовський оптико-механічний завод виготовляє важливі компоненти для російського війська: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.

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– Саме тут збирають “очі” для російської бронетехніки, – зауважив керівник ЦПД.

Як повідомляє видання Astra із посиланням на джерела в МНС РФ, щонайменше 10 ударних дронів впали на території оборонного Оптико-механічного заводу в Азові Ростовської області. Наслідки атаки на АТ АОМЗ поки невідомі.

Що відомо про Азовський оптико-механічний завод

Азовський оптико-механічний завод входить до корпорації Тактичне ракетне озброєння і перебуває під американськими санкціями з 2022 року.

На заводі виготовляють найвищого ступеня складності та точності спектральну та тепловізійну техніку, медичні прилади, оптико-механічні та оптико-електронні вироби та техніку для аерокосмічної галузі.

Місто Азов на карті

Місто Азов Ростовської області розташоване недалеко від Таганрозької затоки.

Азовський оптико-механічний завод вражений 4 липня 2025 року Фото 1

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Раніше т. в. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що 4 липня в результаті атаки дронів на регіон загинула жінка. Російське Міноборони заявило про нібито збиття 26 безпілотників. У Шахтах, що на північ від Ростова, через удар відключили трансформаторну підстанцію, без світла залишилися близько 2 тисяч будинків.

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