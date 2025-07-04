У РФ атаковано Азовський оптико-механічний завод, де збирають”очі” для бронетехніки

Сьогодні, 4 липня, атаковано Азовський оптико-механічний завод, що в місті Азов Ростовської області РФ.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Атака на Азовський оптико-механічний завод: що відомо

За словами Андрія Коваленка, Азовський оптико-механічний завод виготовляє важливі компоненти для російського війська: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації.

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– Саме тут збирають “очі” для російської бронетехніки, – зауважив керівник ЦПД.

Як повідомляє видання Astra із посиланням на джерела в МНС РФ, щонайменше 10 ударних дронів впали на території оборонного Оптико-механічного заводу в Азові Ростовської області. Наслідки атаки на АТ АОМЗ поки невідомі.

Що відомо про Азовський оптико-механічний завод

Азовський оптико-механічний завод входить до корпорації Тактичне ракетне озброєння і перебуває під американськими санкціями з 2022 року.

На заводі виготовляють найвищого ступеня складності та точності спектральну та тепловізійну техніку, медичні прилади, оптико-механічні та оптико-електронні вироби та техніку для аерокосмічної галузі.

Місто Азов на карті

Місто Азов Ростовської області розташоване недалеко від Таганрозької затоки.

Раніше т. в. о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що 4 липня в результаті атаки дронів на регіон загинула жінка. Російське Міноборони заявило про нібито збиття 26 безпілотників. У Шахтах, що на північ від Ростова, через удар відключили трансформаторну підстанцію, без світла залишилися близько 2 тисяч будинків.

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