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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

BlackRock остановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины

гроші
Фото: Pixabay

Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock остановила поиск инвесторов для многомиллиардного фонда обновления Украины еще в начале 2025 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Почему BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины

Фонд почти получил поддержку от организаций, представляющих правительства Германии, Италии и Польши. Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне растущей неопределенности будущего Украины.

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Издание отмечает, что еще в декабре среди потенциальных спонсоров фонда не было заметно правительство США.

Фонд развития Украины планировал привлечь не менее 500 млн долларов от стран, банков развития и других поставщиков грантов, а также 2 млрд долларов от частных инвесторов. Ожидалось, что консорциум акционерных и долговых инвесторов профинансирует восстановительные работы на сумму не менее 15 млрд. долларов.

В то же время, по оценкам Всемирного банка и других организаций, на восстановление Украины нужно более 500 млрд. долларов.

Спикер BlackRock подтвердил, что компания завершила свою безвозмездную консультационную работу по фонду в 2024 году и пока не имеет никакого активного мандата с правительством Украины.

Источники Bloomberg сообщают, что BlackRock планировала презентовать фонд на Конференции по восстановлению Украины в Италии 10-11 июля, однако точные даты не были определены. Тем временем Франция работает над собственной инициативой по созданию фонда, но неизвестно, будет ли она эффективна без участия США.

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