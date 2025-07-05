BlackRock зупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України

Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock зупинила пошук інвесторів для багатомільярдного фонду відновлення України ще на початку 2025 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Чому BlackRock припинила пошук інвесторів для фонду відновлення України

Фонд майже отримав підтримку від організацій, що представляють уряди Німеччини, Італії та Польщі. Проте у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Зараз дивляться

Видання зазначає, що ще у грудні серед потенційних спонсорів фонду не було помітно уряду США.

Фонд розвитку України планував залучити щонайменше 500 млн доларів від країн, банків розвитку та інших надавачів грантів, а також 2 млрд доларів від приватних інвесторів. Очікувалося, що консорціум акціонерних і боргових інвесторів профінансує відновлювальні роботи на суму не менше 15 млрд доларів.

Водночас, за оцінками Світового банку та інших організацій, на відбудову України потрібно понад 500 млрд доларів.

Речник BlackRock підтвердив, що компанія завершила свою безоплатну консультаційну роботу щодо фонду у 2024 році й наразі не має жодного активного мандату з урядом України.

Джерела Bloomberg повідомляють, що BlackRock планувала презентувати фонд на Конференції з відновлення України в Італії 10–11 липня, однак точні дати не були визначені. Тим часом Франція працює над власною ініціативою зі створення фонду, але невідомо, чи буде вона ефективною без участі США.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.