Налоги, миграция и оборона: Трамп подписал свой “великий прекрасный” закон

Президент США Дональд Трамп подписал свой исторический “большой прекрасный” (The Big Beautiful Bill) законопроект о налогах и возможном повышении потолка госдолга.

Об этом сообщает BBC News.

Трамп подписал закон о налогах

Данный законопроект вводит в действие ключевые части программы Трампа. Речь идет о снижении налогов, увеличении расходов на оборону и жестких мерах в отношении иммиграции.

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Трамп заявил своим сторонникам, что этот документ будет способствовать экономическому росту США, но теперь ему нужно в этом убедить скептически настроенных американцев. Последние опросы показывают, что многие не одобряют отдельные части законопроекта о налогах.

В то же время несколько членов Республиканской партии выступили против этого закона из-за роста государственного долга США, а демократы предупредили, что законопроект вознаградит богатых и накажет бедных.

Документ из 870 страниц включает:

продление налоговых льгот 2017 года первого срока Трампа,

резкое сокращение расходов на Medicaid, государственную программу медицинского страхования для лиц с низкими доходами и лиц с инвалидностью,

новые налоговые льготы на доходы от чаевых, сверхурочную работу и социальное страхование,

увеличение бюджета на оборону на $150 млрд,

сокращение налоговых льгот на “чистую” энергию эпохи Байдена,

выделение $100 млрд на иммиграционную и таможенную службу (ICE).

Стоит отметить, что Трамп всячески хвалит налоговые льготы в законопроекте и отвергает критику относительно влияния на социальные программы, такие как продовольственная помощь и медицинская Medicaid.

Трамп похвалил выделение дополнительных средств на охрану границ и иммиграционный контроль.

Стоит отметить, что лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис задержал окончательное голосование в нижней палате Конгресса в четверг, выступая почти девять часов.

Он назвал законопроект серьезным ударом по здравоохранению американского народа и процитировал свидетельства лиц, обеспокоенных его последствиями. Но его речь лишь отсрочила неизбежное.

Лишь двое республиканцев выступили против закона, присоединившись ко всем 212 демократам.

Таким образом, великий и прекрасный законопроект Трампа был принят 218 голосами против 214.

Экономический рост или увеличение госдолга

В Белом доме считают, что налоговые льготы помогут стимулировать экономический рост Америки. В то же время многие эксперты опасаются, что этого будет недостаточно, чтобы предотвратить резкий рост бюджетного дефицита – разницы между расходами и налоговыми поступлениями. А это неизбежно приведет к увеличению государственного долга.

Анализ Бюджетного управления Конгресса (CBO) показывает, что налоговые льготы могут принести профицит в первый год, но затем приведут к резкому росту дефицита.

Источник : BBC

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