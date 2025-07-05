Илон Маск заявил о создании Американской партии

Владелец Tesla Илон Маск заявил, что в США создана Американская партия. За день до этого он спросил подписчиков сети Х, стоит ли создать новую политическую партию в США.

Маск объявил о создании Американской партии

— С преимуществом два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Сегодня создана Американская партия, чтобы вернуть вам вашу свободу, — написал миллиардер в Х.

Объявление Маска прозвучало после того, как президент Дональд Трамп в пятницу подписал законопроект о снижении налогов и государственных расходов, который генеральный директор Tesla жестко критиковал.

Маск потратил сотни миллионов долларов на переизбрание Трампа и возглавлял Департамент эффективности правительства в его администрации, который был направлен на сокращение государственных расходов.

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Впоследствии между ними возник конфликт из-за разногласий по поводу этого законопроекта.

Ранее Трамп угрожал прекратить миллиардные субсидии, которые компании Маска получают от федерального правительства.

Маск заявлял, что создаст новую политическую партию и потратит средства на отстранение от должностей законодателей, поддержавших законопроект.

Республиканцы выразили обеспокоенность, что длительный конфликт Маска с Трампом может навредить их шансам сохранить большинство на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году.

Источник : Reuters

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