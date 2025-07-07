Это бессмысленно: Трамп раскритиковал идею Маска о новой партии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко раскритиковал идею миллиардера Илона Маска по формированию новой политической силы America Party, и назвал его идею бессмысленной.

Трамп раскритиковал Маска

Об этом он заявил журналистам в Нью-Джерси перед посадкой в президентский самолет в Вашингтон, сообщает Fox News.

— Думаю, что создавать третью партию — это бессмысленно, — сказал Трамп, комментируя планы Маска.

Глава Белого дома подчеркнул, что Республиканская партия демонстрирует большой успех, в то время, как демократы, по его словам, “потеряли свой путь”.

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При этом Трамп считает, что США традиционно имели двухпартийную систему, и любые попытки создать третью силу лишь “добавят путаницы”.

— Политическая система в Америке была создана для двух партий, и третьи силы никогда не срабатывали. Он (Маск — Ред.) может развлекаться с этим, но я считаю это бессмысленным, — добавил Трамп.

А в своей соцсети Truth Трамп заявил, что Илон Маск “полностью слетел с катушек”.

— Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетел с катушек (off the rails), — написал президент США,

Трамп отметил, что за последние пять недель Маск превратился в “железнодорожную катастрофу”.

Между тем американский миллиардер Илон Маск заявил, что уже прилагает усилия для развития собственной политической силы America Party и думает провести учредительный съезд партии.

— Когда и где нам следует провести первый съезд Американской партии? Это будет очень весело!” — написал миллиардер в соцсети Х.

Свое обращение Маск разместил на следующий день после того, как объявил о формальном запуске America Party. Согласно его замыслу, новая политсила должна создать противовес двухпартийной системе в органах американской власти.

Маск заявил о создании своей партии

Напомним, накануне Илон Маск объявил о создании Американской партии (America Party) после того, как в соцсети X провел опрос о необходимости новой политической силы.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Дональд Трамп подписал законопроект о снижении налогов и расходов, который Маск резко раскритиковал.

Маск ранее инвестировал сотни миллионов долларов в кампанию переизбрания Трампа и возглавлял Департамент эффективности правительства в его администрации, занимавшийся сокращением государственных расходов.

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