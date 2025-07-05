Ілон Маск заявив про створення Американської партії

Власник Tesla Ілон Маск заявив, що у США створена Американська партія. За день до цього він запитав підписників мережі Х, чи варто створити нову політичну партію у США.

Маск оголосив про створення Американської партії

– З перевагою два до одного ви хочете нову політичну партію – і ви її отримаєте! Сьогодні створено Американську партію, щоби повернути вам вашу свободу, – написав мільярдер в Х.

Оголошення Маска прозвучало після того, як президент Дональд Трамп у п’ятницю підписав законопроєкт про зниження податків та державні витрати, який генеральний директор Tesla жорстко критикував.

Маск витратив сотні мільйонів доларів на переобрання Трампа та очолював Департамент ефективності уряду в його адміністрації, який був спрямований на скорочення державних витрат.

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Згодом між ними виник конфлікт через розбіжності щодо цього законопроєкту.

Раніше Трамп погрожував припинити мільярдні субсидії, які компанії Маска отримують від федерального уряду.

Маск заявляв, що створить нову політичну партію та витратить кошти на усунення з посад законодавців, які підтримали законопроєкт.

Республіканці висловили занепокоєння, що тривалий конфлікт Маска з Трампом може зашкодити їхнім шансам зберегти більшість на проміжних виборах до Конгресу 2026 року.

Джерело : Reuters

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