Экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта нашли мертвым: что известно

Экс-министр транспорта России, которого сняли с должности сегодняшним указом президента РФ Владимира Путина, Роман Старовойт найден застреленным в своем доме в Одинцово.

Об этом сообщает ряд российских СМИ, среди которых Известия, 112 и Shot.

Отметим, что Старовойта освободили на фоне коллапса в российских аэропортах. Предварительно считается, что речь идет о суициде. Огнестрельное оружие нашли рядом с телом.

Сейчас смотрят

Shot пишет, что показания против Старовойта давал экс-глава Курской области Алексей Смирнов, которого арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей.

Путин подписал указ об увольнении Романа Старовойта с должности главы Минтранса без указания причин.

Напомним, Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. Ранее, с октября 2018 года, он был губернатором Курской области.

На посту главы региона его преемником стал Алексей Смирнов, которого арестовали в апреле 2025 года по подозрению в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Теперь Курскую область возглавляет экс-депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

Источник: Коммерсант, Mash, 112, Shot

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.