Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Екс-міністра транспорту РФ Романа Старовойта знайшли мертвим: що відомо

Старовойт Роман знайдений мертвим: що сталось з екс-міністром транспорту РФ

Екс-міністр транспорту Росії, якого зняли з посади сьогоднішнім указом президента РФ Володимира Путіна, Роман Старовойт знайдений застреленим у своєму будинку в Одінцово. 

Про це повідомляє низка російських ЗМІ, серед яких Коммерсант, Mash, 112 і Shot.

Зазначимо, що Старовойта звільнили на тлі колапсу в російських аеропортах. Попередньо вважається, що мова йде про суїцид. Вогнепальну зброю знайшли поруч із тілом.

Зараз дивляться

Shot пише, що свідчення проти Старовойта давав екс-глава Курської області Олексій Смирнов, якого заарештували у справі про розкрадання 1 млрд рублів.

Путін підписав указ про звільнення Романа Старовойта з посади глави Мінтрансу, без вказання причин. 

Нагадаємо, Старовойт очолив Мінтранс у травні 2024 року. Раніше, з жовтня 2018 року, він був губернатором Курської області. 

На посаді глави регіону його наступником став Олексій Смирнов, якого арештували у квітні 2025 за підозрою у шахрайстві під час будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Україною. 

Тепер Курську область очолює екс-депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн.

Читайте також
Російського генерала знайшли застреленим у будинку – що відомо
Російського генерала знайшли застреленим у будинку – що відомо

Джерело: Коммерсант, Mash, 112, Shot

Фото: Кремль

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь