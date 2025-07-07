Екс-міністра транспорту РФ Романа Старовойта знайшли мертвим: що відомо

Екс-міністр транспорту Росії, якого зняли з посади сьогоднішнім указом президента РФ Володимира Путіна, Роман Старовойт знайдений застреленим у своєму будинку в Одінцово.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ, серед яких Коммерсант, Mash, 112 і Shot.

Зазначимо, що Старовойта звільнили на тлі колапсу в російських аеропортах. Попередньо вважається, що мова йде про суїцид. Вогнепальну зброю знайшли поруч із тілом.

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Shot пише, що свідчення проти Старовойта давав екс-глава Курської області Олексій Смирнов, якого заарештували у справі про розкрадання 1 млрд рублів.

Путін підписав указ про звільнення Романа Старовойта з посади глави Мінтрансу, без вказання причин.

Нагадаємо, Старовойт очолив Мінтранс у травні 2024 року. Раніше, з жовтня 2018 року, він був губернатором Курської області.

На посаді глави регіону його наступником став Олексій Смирнов, якого арештували у квітні 2025 за підозрою у шахрайстві під час будівництва фортифікаційних споруд на кордоні з Україною.

Тепер Курську область очолює екс-депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн.

Джерело: Коммерсант, Mash, 112, Shot

Фото: Кремль

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