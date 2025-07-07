Торговые партнеры США получат письма о новых пошлинах — Трамп озвучил детали

США снова угрожают повышением тарифов: администрация Дональда Трампа планирует с 1 августа ввести новые пошлины для стран, не достигших торговых соглашений с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление сделал Трамп журналистам, добавив, что уже с понедельника, 8 июля, партнеры получат официальные письма или уведомления о заключенных договоренностях.

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Президент США уточнил, что речь идет примерно о 12-15 странах. Если договоренности не будет до 9 июля, действия вступят в силу с 1 августа. Торговый министр Говард Лутник объяснил, что письма предупреждены, а повышение тарифов начнет действовать именно в августе.

В апреле Трамп объявил базовую ставку пошлины в 10% и дополнительные тарифы до 50%, однако впоследствии перенес их действие. Теперь у стран еще три недели, чтобы избежать новых пошлин, но рынки обеспокоены длительной неопределенностью.

На фоне этого США и ЕС провели серию переговоров — и, по словам спикера Еврокомиссии Олофа Гилла, приблизились к “договоренности в принципе”, которая может быть объявлена ​​уже на этой неделе. Евросоюз требует отмены тарифов на автомобили (29,5%) и снижения пошлин на сталь.

Трамп также пригрозил дополнительной 10% пошлиной для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), если те будут поддерживать антиамериканскую политику. Китай подверг критике эти заявления, подчеркнув, что пошлины не являются инструментом для принуждения.

На этом фоне фондовые индексы в Азии и Европе показали смешанную динамику, а цены на медь и алюминий пошли вниз.

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