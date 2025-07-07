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Торгові партнери США отримають листи про нові мита — Трамп озвучив деталі

США оголосили про нові мита з 1 серпня — Трамп готує листи партнерам
Фото: Getty Images

США знову загрожують підвищенням тарифів: адміністрація Дональда Трампа планує з 1 серпня запровадити нові мита для країн, які не досягли торгових угод зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє The Guardian.

Таку заяву зробив Трамп журналістам, додавши, що вже з понеділка, 8 липня, партнери отримають офіційні листи або повідомлення про укладені домовленості.

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Президент США уточнив, що йдеться приблизно про 12–15 країн. Якщо домовленості не буде до 9 липня — дії вступлять у силу з 1 серпня. Торговельний міністр Говард Лутнік пояснив, що листи є попередженням, а підвищення тарифів почне діяти саме в серпні.

У квітні Трамп оголосив базову ставку мита в 10% та додаткові тарифи до 50%, однак згодом переніс їхню дію. Тепер країни мають ще три тижні, щоб уникнути нових мит, але ринки занепокоєні тривалою невизначеністю.

На тлі цього США та ЄС провели серію переговорів — і, за словами речника Єврокомісії Олофа Ґілла, наблизилися до “домовленості в принципі”, яка може бути оголошена вже цього тижня. Євросоюз вимагає скасування тарифів на автомобілі (29,5%) та зниження мит на сталь.

Трамп також пригрозив додатковим 10% митом для країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), якщо ті підтримуватимуть антиамериканську політику. Китай розкритикував ці заяви, наголосивши, що мита не є інструментом для примусу.

На цьому тлі фондові індекси в Азії та Європі показали змішану динаміку, а ціни на мідь та алюміній пішли вниз.

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