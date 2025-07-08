Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях против РФ и тех, кто поддерживает военную машину Путина — Линдси Грэм

Пришло время изменить правила игры, когда речь идет о российском диктаторе Владимире Путине и тех, кто поддерживает его военную машину.

Об этом заявил американский сенатор, представитель Республиканской партии Линдси Грэм, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве Путиным.

Линдси Грэм о заявлении Трампа по Путину

По словам республиканца, Сенат США рассмотрит законопроект о жестких санкциях, которые будут касаться не только РФ, но и таких стран, как Китай и Индия, покупающих российские энергоносители и в результате этого финансирующих военную машину Кремля.

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По его словам, законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать Трампу максимальное влияние.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отметил Трамп, он слышит много чуши от Путина. Американский президент подчеркнул, что намерен принять соответствующие меры, ведь российский диктатор убивает много людей.

В то же время Трамп анонсировал “небольшой сюрприз”, комментируя возможные дальнейшие действия США.

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