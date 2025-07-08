Трамп не доволен Путиным, поэтому планирует “небольшой сюрприз”

Президент США Дональд Трамп не доволен российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому он намерен принять определенные меры.

Что заявил Трамп о Путине

Во время брифинга в Белом доме Трамп заявил, что он не доволен Путиным. По словам президента США, еженедельные потери во время российско-украинской войны достигают около 7 тыс. человек. Как отметил Трамп, Путин убивает много людей.

Президент США подчеркнул, что слышит много чуши от российского диктатора, которая оказывается бессмысленной.

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Когда журналисты спросили Трампа о возможных действиях, он отказался рассказать какие-либо подробности, отметив, что “США хотят сделать небольшой сюрприз”.

Трамп о сопротивлении Украины

Американский президент высоко оценил украинское сопротивление. Однако он утверждает, что без предоставленного США вооружения война завершилась бы за три-четыре дня.

— Мы дали им лучшее снаряжение, которое когда-либо было создано. Мы дали противотанковые истребители, которые выводили из строя танки. Мы дали самые новые и лучшие ракеты, — сказал Трамп.

По мнению Трампа, предыдущему президенту США Джо Байдену не стоило предоставлять Украине больше помощи, чем со стороны Европы.

В то же время Трамп подтвердил, что планирует возобновить поставки оружия для Украины. По его словам, российский диктатор убивает слишком много людей, поэтому США отправят оборонительное вооружение.

Трамп о законопроекте Линдси Грэма

Как отметил президент США, он думает над законопроектом американского сенатора Линдси Грэма, но еще не принял окончательного решения.

— У Линдси Грэма есть законопроект о санкциях против России. Я смотрю на него. Сенат принимает и принял очень жесткие санкции, — утверждает Трамп.

Недавно сенатор Линдси Грэм заявил, что Трамп должен предоставить больше инструментов для прекращения войны России против Украины, имея в виду именно законопроект о введении новых санкций.

В четверг, 3 июля, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился более часа.

После этого глава Белого дома заявил, что не видит прогресса в диалоге с Путиным по прекращению огня в Украине.

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