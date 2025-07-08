В Британии трех человек признали виновными в поджоге по заказу ЧВК Вагнера

Суд в Британии 8 июля признал трех мужчин виновными в поджоге предприятий в Лондоне, которые связаны с Украиной, по заказу российской ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд по делу о поджоге в Британии по заказу ЧВК Вагнера

Пожар, который произошел в 2024 году в Лондоне, был направлен на два помещения, включая компанию, которая доставляла посылки в Украину, в частности спутниковое оборудование от Starlink Илона Маска.

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В прошлом месяце 21-летний главарь группировки Дилан Эрл уже признал себя виновным в поджоге с отягчающими обстоятельствами, став первым лицом, осужденным по новому закону о национальной безопасности, принятому в прошлом году для противодействия враждебной деятельности иностранных государств.

Во вторник суд присяжных в лондонском суде Олд Бейли признал виновными в этом поджоге еще троих мужчин: 23-летних Нии Коджо Мэнса и Джакима Роуза, а также 20-летнего Угнюса Асмена, хотя они отрицали эти обвинения.

Четвертый обвиняемый по этому делу — 61-летний Пол Инглиш — был оправдан.

Еще двое обвиняемых — 23-летний Дмитриюс Паулаускас и 20-летний Эштон Эванс — отрицали, что знали о террористических актах, но не сообщили о них. Эванса признали виновным по одному пункту и оправдали по второму, а Паулаускаса — полностью оправдали.

Эти приговоры стали последними в деле о злонамеренной деятельности Москвы в Британии. В мае за шпионаж в пользу России осудили шестерых граждан Болгарии.

Источник : Reuters

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