У Британії трьох людей визнали винними у підпалі на замовлення ПВК Вагнера

Суд у Британії 8 липня визнав трьох чоловіків винними у підпалі підприємств у Лондоні, які пов’язані з Україною, на замовлення російської ПКВ Вагнера.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Суд у справі про підпал у Британії на замовлення ПВК Вагнера

Пожежа, яка сталася у 2024 році у Лондоні, була спрямована на два приміщення, включно з компанією, яка доставляла посилки до України, зокрема супутникове обладнання від Starlink Ілона Маска.

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Минулого місяця 21-річний ватажок угруповання Ділан Ерл вже визнав себе винним у підпалі з обтяжувальними обставинами, ставши першою особою, засудженою за новим законом про національну безпеку, ухваленим торік для протидії ворожій діяльності іноземних держав.

У вівторок суд присяжних у лондонському суді Олд Бейлі визнав винними у цьому підпалі ще трьох чоловіків: 23-річних Нії Коджо Менса і Джакіма Роуза, а також 20-річного Угнюса Асмена, хоча вони заперечували ці звинувачення.

Четвертого обвинуваченого у цій справі – 61-річного Пола Інгліша – було виправдано.

Ще двоє обвинувачених – 23-річний Дмітріюс Паулаускас і 20-річний Ештон Еванс – заперечували, що знали про терористичні акти, але не повідомили про них. Еванса визнали винним за одним пунктом і виправдали за другим, а Паулаускаса – повністю виправдали.

Ці вироки стали останніми у справі про зловмисну діяльність Москви в Британії. У травні за шпигунство на користь Росії засудили шістьох громадян Болгарії.

Джерело : Reuters

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