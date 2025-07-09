Брижит Макрон публично проигнорировала мужа во время визита в Великобританию

Поведение первой леди Франции Брижит Макрон во время визита в Великобританию вызвало новую волну обсуждений.

На глазах у прессы она несколько раз проигнорировала мужа, президента Франции Эммануэля Макрона, когда тот пытался помочь ей сойти с трапа самолета и сесть в автомобиль.

Брижит Макрон проигнорировала мужа

Инцидент произошел 8 июля во время торжественной встречи супругов Макронов с принцем и принцессой Уэльскими в Лондоне. Когда Макрон галантно протянул руку жене, чтобы помочь ей спуститься по трапу, Брижит отвернулась, держась за перила.

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???? ???????? Emmanuel Macron ignoré par son épouse Brigitte à leur arrivée au Royaume-Uni pour une visite d’État de trois jours. Brigitte a esquivé la main tendue de son mari, préférant s’appuyer sur la rampe en descendant de l’avion. Emmanuel Macron a alors laissé tomber… pic.twitter.com/cenyHSGSK9 — Wolf ???? (@PsyGuy007) July 8, 2025

Позже, возле автомобиля, она снова проигнорировала его руку, прижимая к себе клатч, и занялась телефоном, пока президент вежливо улыбался.

Что происходит между Макронами

Это уже не первый случай подобного поведения. В мае в аэропорту Ханоя во Вьетнаме журналисты зафиксировали момент, как Брижит толкнула мужа в лицо сразу после приземления. Тогда Елисейский дворец объяснил ситуацию как “шутку супружеской пары” и отрицал конфликт, а соратники Макрона назвали это “обычной семейной ссорой”.

Впрочем, эксперты по языку тела считают иначе. По словам британской специалистки Джуди Джеймс, Брижит “отстраненно и демонстративно избегала прикосновений” мужа, что выглядело неестественно даже в контексте официального визита.

– Она ведет себя так, будто хочет продемонстрировать дистанцию и независимость, – отметила Джеймс.

Поведение Брижит особенно контрастировало с тем, как принц Уильям и Кейт Миддлтон демонстрировали теплоту в общении. Например, Уильям подавал руку Кейт при спуске по лестнице, и она ее принимала. Поэтому отказ Брижит от поддержки мужа был еще более заметным на фоне британских королевских манер.

Источник : Daily Mail

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