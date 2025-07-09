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4 хв.

Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії

Емманюель Макрон та Бріжит Макрон
Фото: Getty Images

Поведінка першої леді Франції Бріжит Макрон під час візиту до Великої Британії викликала нову хвилю обговорень.

На очах у преси вона кілька разів проігнорувала чоловіка, президента Франції Еммануеля Макрона, коли той намагався допомогти їй зійти з трапа літака та сісти в автомобіль.

Бріжит Макрон проігнорувала чоловіка

Інцидент стався 8 липня під час урочистої зустрічі подружжя Макронів із принцом і принцесою Уельськими у Лондоні. Коли Макрон галантно простягнув руку дружині, щоб допомогти їй спуститися трапом, Бріжит відвернулася, тримаючись за поруччя.

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Згодом, біля автомобіля, вона знову проігнорувала його руку, притискаючи до себе клатч, і зайнялася телефоном, поки президент чемно посміхався.

Що відбувається між Макронами

Це вже не перший випадок подібної поведінки. У травні в аеропорту Ханоя у В’єтнамі журналісти зафіксували момент, як Бріжит штовхнула чоловіка в обличчя одразу після приземлення. Тоді Єлисейський палац пояснив ситуацію як “жарт подружньої пари” й заперечив конфлікт, а соратники Макрона назвали це “звичайною сімейною суперечкою”.

Втім, експерти з мови тіла вважають інакше. За словами британської спеціалістки Джуді Джеймс, Бріжит “відсторонено і демонстративно уникала дотику” чоловіка, що здавалось неприродним навіть у контексті офіційного візиту.

– Вона поводиться так, ніби хоче продемонструвати дистанцію і незалежність, – зазначила Джеймс.

Поведінка Бріжит особливо контрастувала з тим, як принц Вільям і Кейт Міддлтон демонстрували теплоту у спілкуванні. Наприклад, Вільям подавав руку Кейт під час спуску зі сходів, і вона її приймала. Тож відмова Бріжит від підтримки чоловіка була ще помітнішою на тлі британських королівських манер.

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Джерело: Daily Mail

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