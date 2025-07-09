Чехия подготовит восемь украинских пилотов на истребителях F-16

В среду правительство Чехии поддержало инициативу Министерства обороны по подготовке украинских военных летчиков к полетам на истребителях F-16.

Об этом сообщило Минобороны Чехии.

Подготовка украинских пилотов на F-16 в Чехии: что известно

В соответствии с утвержденным решением, государственное предприятие LOM Praha организует для украинских пилотов 150 часов летной подготовки. До конца 2026 года эту подготовку смогут пройти не более восьми летчиков.

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— Пилоты будут обучаться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39, – говорится в сообщении.

Правительство Чехии отмечает, что все расходы на реализацию этого проекта (32 млн крон) будут покрываться из уже утвержденного бюджета Министерства обороны.

— У нас есть мощности, ноу-хау и опыт и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики готовы предложить их там, где это действительно нужно, – подчеркнул директор LOM Praha Йиржи Протива.

Напомним, в мае 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава чешского правительства Петр Фиала договорились о сотрудничестве в рамках подготовки украинских пилотов к полетам на F-16.

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